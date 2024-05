CBA con Banco BPM nell’operazione di finanziamento in favore di Vimercati

Francesco Dialti, Vincenzo Cimmino, Lucrezia Ghezzi

CBA ha assistito Banco BPM in relazione ad un’operazione di finanziamento concesso in favore della società Vimercati, società leader nel settore per la progettazione e produzione industriale di componenti, interruttori e dispositivi destinati al mercato dell’auto e facente parte del gruppo multinazionale indiano Viney Corporation Private LTD.

CBA ha prestato la propria assistenza in favore della banca finanziatrice in relazione alle attività di redazione e negoziazione della documentazione finanziaria, con un team guidato dal partner Francesco Dialti e composto dal senior associate Vincenzo Cimmino e dall’ associate Lucrezia Ghezzi.