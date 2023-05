CBA con ICCREA e CDP nel finanziamento in pool a Latteria Soresina

Il gruppo bancario cooperativo Iccrea (con 21 banche di credito cooperativo e Iccrea Banca, quest'ultima anche in qualità di arranger dell'operazione) e Cassa Depositi e Prestiti hanno perfezionato con la società cooperativa Latteria Soresina un'operazione di finanziamento di importo complessivo pari a 30 milioni di euro.

In particolare, l'intervento è destinato a supportare parte dei fabbisogni finanziari della società relativi a nuovi investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione e nuove iniziative per la crescita della società in Italia, come previsti nell'ambito del business plan di gruppo 2022-2026.

Lo studio Cba ha assistito gli istituti finanziatori con un team composto dal partner Francesco Dialti, dal senior associate Vincenzo Cimmino e dal trainee Claudio Mastrobattista

Per Iccrea Banca l'operazione è stata seguita dal team legale interno con il Responsabile Perfezionamento Crediti Ordinari e Speciali Andrea Massa e dalla Senior Legal Counsel Elisabetta Dattilo.

Il team legale interno di CDP che ha lavorato all'operazione è formato dall'avv. Antonio Tamburrano, responsabile legale finanziamenti e garanzie, dall'avv. Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese, infrastrutture e istituzioni finanziarie, dall'avv. Andrea D'Agostino, responsabile legale imprese e istituzioni finanziarie, e dall'avvocato Massimiliano Romani.