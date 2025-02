CdS, legittimo il “provvedimento implicito” quando la condotta tenuta dalla Pa è inequivoca

Il Consiglio di Stato (sentenza n.237/2025) ha delineato i tratti di legittimità del cosiddetto “provvedimento implicito”, una speciale tipologia di provvedimento della pubblica amministrazione che ricorre quando quest’ultima, pur non adottando formalmente la propria decisione, ne determini univocamente i contenuti sostanziali attraverso un particolare comportamento ovvero gestendo fasi istruttorie a cui sensatamente non può essere data altra lettura, intenzione o volontà che non sia quella di corrispondente...

