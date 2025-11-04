Centenario de “Il processo di Kafka”, tra diritto e letteratura - AI literacy & gender and youth enforcement”

La Camera Civile Salentina, presenta il convegno dal titolo

“CENTENARIO DE “IL PROCESSO DI KAFKA”, TRA DIRITTO E LETTERATURA”

Consulta il programma

Diritto e Letteratura, giustizia coi suoi processi ed opere letterarie hanno forti punti di contatto, quasi un’ovvietà tra un qualsiasi sistema sociale di produzione delle leggi e la creazione di opere dello spirito. La letteratura svolge una funzione palingenetica rispetto al diritto: la vocazione per la verità. Letteratura e Diritto lavorano sulle parole, tant’è che nell’antichità lo studio della Retorica era obbligatorio per chi voleva diventare esperto in Diritto. La specificità della loro interazione sta nel fatto che l’uso della parola per entrambi è un mezzo per arrivare allo svelamento della verità o del precetto giusto o della giusta sanzione (effettiva in un caso, culturale ed ideale nell’altro).

Non di solo diritto vive il giurista. A tal proposito, in occasione dei 100 anni della pubblicazione de “Il Processo” di Kafka, la Camera Civile Salentina ha voluto organizzare questo evento, a cui partecipano storici del diritto, accademici di diritto penale, pedagoghi, giuristi che hanno dedicato un’intera vita alla magistratura e di testimoni diretti ed autentici di giustizia distopica e surreale, “kafkiana” appunto, con l’intento di sviscerare il delicato quanto decisivo rapporto tra diritto e condizione umana, aspetto probabilmente mai più trattato con la profondità e geniale maestria di Franz Kafka.

Le differenti sensibilità dei relatori e delle autorità chiamate ad intervenire forniranno diverse interpretazioni di questa opera del genio praghese, il quale aveva certamente intuito che la forma degli Stati moderni, con la sua forte burocratizzazione, che pure dovrebbe garantire la massima libertà dell’individuo, può invece deteriorarsi fino a toglierci ogni diritto.

Il convegno ci farà rivivere l’atmosfera ed i temi di questo Processo, straordinariamente moderno nonostante il secolo di vita, con l’angoscia e l’ansia sottile che il romanzo ci trasmette per la mancanza di senso che alle volte avvertiamo tutti di fronte al mistero della vita ed alle storture e disfunzioni del sistema-giustizia.

Il convegno avrà luogo venerdì 21 novembre 2025, dalle ore 15:00 alle 19,00 presso l’Aula Magna “V. Aymone” della Corte d’Appello di Lecce, in Viale Michele de Pietro n. 2. L’evento accreditato dal C.O.A. di Lecce per n. 4 crediti formativi in materia ordinaria.

Per eventuali informazioni, scrivere a: studiodonadei@libero.it

Media Partner Il Sole 24 ORE