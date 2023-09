Cereal Docks annuncia l'acquisizione di Molino Favero

Cereal Docks, azienda leader nella prima trasformazione agroalimentare, ha annunciato oggi l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Favero Antonio s.r.l. (Molino Favero), azienda di Padova specializzata nella produzione di farine speciali gluten-free e di ingredienti per l'industria alimentare e la GDO, in grado di lavorare 80.000 tonnellate di materie prime ogni anno, che attualmente occupa 50 addetti, per un fatturato, nel 2022, di oltre € 50 milioni. Con questa operazione il Gruppo Cereal Docks, guidato dalla famiglia Fanin, che ha chiuso l'ultimo esercizio con ricavi consolidati per € 1,5 miliardi, trasformando circa 2,7 milioni di tonnellate di materie prime agricole attraverso i propri 11 stabilimenti in Italia e nell'Europa dell'Est, compie un ulteriore passo avanti nella strategia di consolidamento della filiera e di crescita in un segmento ad alto potenziale di sviluppo per il gruppo.



Nell'operazione, Cereal Docks è stata assistita per gli aspetti finanziari da Vitale&Co con un team composto da Alberto Gennarini, Valentina Salari, Ugo Maria Franzini e Fernando Maria Rosi, per gli aspetti tecnici e fiscali da TZ&A Studio Associato con un team composto da Matteo Bonetto, Marta Burati, Francesca Corà ed Enrico Maderni, e per gli aspetti legali da SAT Studio Legale con un team composto da Alvise Spinazzi e Silvia Gagno.



Molino Favero è stata assistita per gli aspetti finanziari da Mediobanca con un team composto da Antonio Da Ros, Marco Frammartino, Gabriele Galizia ed Eleonora Candeo, per gli aspetti fiscali dal Dott. Gianfranco Peracin dello studio Cortellazzo & Soatto e per gli aspetti legali dallo Studio Legale Giuseppe Iannaccone e Associati con un team composto da Daniela Carloni e Serena Cremonesi.