Cessazione della materia del contendere solo con il mutamento della situazione sostanziale
Tale situazione sussiste con la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio
Osserva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sezione lavoro, sentenza 2 gennaio 2026 n. 9) come condizione necessaria e sufficiente per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è che il fatto di tale avvenuta cessazione risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso.
La cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della...