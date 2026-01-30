Civile

Cessazione della materia del contendere solo con il mutamento della situazione sostanziale

Tale situazione sussiste con la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio

di Riccardo Lanzo

Osserva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sezione lavoro, sentenza 2 gennaio 2026 n. 9) come condizione necessaria e sufficiente per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è che il fatto di tale avvenuta cessazione risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso. 

La cessazione della materia del contendere

La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della...

