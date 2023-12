Cessione di Bulloneria del Toce ad Harcos capital partners: tutti gli advisor

Gialunca Beffa, Walter Pugliese, Giulia Contestabile

La Famiglia Martinoli ha ceduto a una società veicolo controllata da Harcos Capital Partners, holding di partecipazioni indipendente, il capitale sociale di Bulloneria del Toce, società leader nella produzione di viti a testa tonda con quadro sottotesta, viti per il settore industriale, agricolo, silos, elettrico, meccanico e delle costruzioni. L’operazione ha previsto, anche, il reinvestimento del socio di maggioranza Matteo Martinoli. L’operazione è finalizzata a valorizzare ulteriormente l’eccellenza di prodotto e di servizio già offerto da Bulloneria del Toce attraverso lo sviluppo in nuovi mercati, l’ampliamento della gamma e la valutazione di potenziali acquisizioni sinergiche.



Proactiva Strategy M&A ha agito in qualità di financial advisor di Bulloneria del Toce, con un team composto dai Partner Gianluca Beffa, Walter Pugliese, dall’M&A Specialist Paolo Villa e dal Manager Danilo de Anna.



Per i profili legali, Bulloneria del Toce è stata assistita dall’Avv. Alfredo Frangini dello Studio FVF Associati, mentre per gli altri profili di natura contabile e fiscale dal Dottore Commercialista Nicola Banone, consulente della società.



Harcos Capital Partners ha agito con i Founding Partners Salvatore Aurelio Rubino e Omar Uger Agiami, ed è stata assistita, per gli aspetti legali dell’operazione, dallo studio legale Giovannelli e Associati, con gli avvocati Matteo Colombari e Giulia Contestabile e, per gli aspetti finanziari e fiscali dell’operazione, da ATHENA Professionisti e Consulenti Associati.



Lo studio Gattai, Minoli, Partners ha assistito Banco di Desio e della Brianza S.p.A. nell’erogazione del finanziamento a supporto dell’acquisizione di Bulloneria del Toce S.r.l. con un team composto dal Partner Lorenzo Vernetti, dal Senior Associate Federico Tropeano e dall’Associate Cesare Guglielmini. Il team di Banco di Desio e della Brianza è stato composto da Pietro Oresta, responsabile imprese area Lombardia Sud, e Stefano Vincenzi, gestore.