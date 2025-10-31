Cessione contratto è un negozio trilaterale: devono partecipare cedente, cessionario e contraente
Il consenso del ceduto (che può essere anche preventivamente prestato come previsto dall’articolo 1407 del codice civile) è elemento costitutivo della fattispecie
Intervenuto in materia di preliminare con consenso preventivo alla cessione il Tribunale di Latina (sezione I, sentenza 14 ottobre 2025,n. 1715) precisa in sentenza come la cessione del contratto (articolo 1406 del codice civile) configuri un negozio trilaterale, in cui il consenso del ceduto (che può essere anche preventivamente prestato come previsto dall’articolo 1407 del codice civile) è elemento costitutivo della fattispecie e non una mera adesione a un accordo già perfezionatosi tra cedente...