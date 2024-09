Chiomenti con Apollo nell’acquisizione di una partecipazione in bp Pipelines TAP I fondi gestiti da Apollo hanno acquisito una partecipazione di minoranza in bp Pipelines TAP Limited, una controllata di bp (NYSE: BP, LSE: BP.L) che detiene una quota del 20% in Trans Adriatic Pipeline AG, in un’operazione valutata circa 1 miliardo di dollari.