Chiomenti, BonelliErede e GOP nella partnership tra Innova e Panasonic

Italo De Santis, Giuseppe Manzo e Ruggero Gambarota

Innova, azienda italiana attiva nell’ideazione, sviluppo e produzione di soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione, controllata dal fondatore Oreste Bottaro, ha siglato una partnership con Heating & Ventilation A/C Company of Panasonic Corporation, che ha previsto l’acquisizione da parte di Panasonic di una quota di minoranza, pari al 40%, di Innova. Tramite questa partnership Innova e Panasonic combinano le risorse di entrambi i gruppi per migliorare la struttura produttiva e commerciale e, su tutti, lo sviluppo tecnologico nell’ambito dei sistemi idronici, di condizionamento e di ventilazione.

Chiomenti ha assistito Innova con un team coordinato dal partner Italo De Santis e partecipato dalle associate Mariagrazia Mazzaglia, Alessandra Barazza e Carlotta Bernardini per i profili corporate e M&A, dal counsel Fiona Gittardi per i profili labour, dal partner Massimo Antonini e dal counsel Elisabetta Costanza Pavesi per i profili fiscali, dall’of counsel Anna Gardini e dagli associate Stefano Carasso e Martina Natali per i profili IP.

Per gli aspetti finanziari dell’operazione Innova è stata assistita da Victor Messiah, attraverso la società di consulenza Next Growth da lui fondata, e da Unicredit S.p.A. con un team composto da Stefania Godoli, Head of Mid Market Strategic Advisory, Marco Miglierina, Director, Industrials Advisory, e Marta Regosa, Associate. Per gli aspetti contabili, fiscali e di due diligence Innova è stata assistita dal dottor Fabio Zorzi e dal dottor Matteo Donati di Associati 67.

BonelliErede ha assistito Panasonic con un team coordinato dal partner Giuseppe Manzo e composto dalla senior counsel Monica Fantino e gli associate Mario Ferrara, Andrea Pucci e Martina Daniele per i profili corporate ed M&A; il partner Giovanni Muzina, il managing associate Martino Ranieri e l’associate Nicolò Crespi hanno seguito gli aspetti di diritto del lavoro, la partner Sara Lembo, con l’associate Pier Paolo Moroni e Lorenzo Tosini, quelli antitrust e il managing associate Filippo Russo i profili di proprietà intellettuale. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team di Transaction Services di beLab composto da Michel Miccoli e Camilla Macrì. Ha agito inoltre per Panasonic il team legale inhouse composto da Shinji Yoshizawa e Carmen Pagano.

EY S.p.A. ha assistito Panasonic per i profili finanziari dell’operazione con un team coordinato da Gabriele Rollo e composto da Renato Salsa, e Pierluigi Messina per l’Italia e da Toshio Yabe e Kei Kokubo per il Giappone, per le attività di due diligence finanziaria con un team coordinato da Alessandro Bucci ed Emilio Corrà e per la due diligence fiscale con un team coordinato da Roberto De Bernardinis.

I soci di minoranza di Innova sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team composto dal partner Ruggero Gambarota e dalla managing associate Vittoria Sciarroni. L’advisor finanziario Gusmitta & Associati, nelle persone di Paolo Gusmitta e Francesco Berardi, ha seguito i profili finanziari e fiscali.

Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Filippo Zabban dello Studio ZNR di Milano e dal notaio Maria De Pasquale di Tione di Trento.

Grimaldi Alliance - con un team coordinato dai partner Francesco Sciaudone e Angelo Speranza e composto dagli associate Emanuele Panu ed Emanuele Paoluzzi - ha curato taluni profili legali dell’operazione per conto di UniCredit S.p.A.