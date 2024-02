Chiomenti e Gianni&Origoni nel project financing da oltre 200 milioni di euro a Polo Strategico Nazionale

Marco Cerritelli, Marta Andreano, Ottaviano Sanseverino e Maria Panetta

Polo Strategico Nazionale S.p.A., partecipata da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP, attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei, ha ottenuto un finanziamento su base project finance da oltre 200 milioni di euro da un pool di istituti finanziatori composto da Intesa Sanpaolo, UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che hanno agito in qualità di Structuring Bank, Original Mandated Lead Arranger e Bookrunner, e Banco BPM e BPER nel ruolo di Original Mandated Lead Arranger. In esecuzione al contratto di PPP sottoscritto con la Presidenza del Consiglio di Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, il finanziamento ha lo scopo di assicurare a Polo Strategico Nazionale S.p.A. le risorse necessarie per la progettazione, predisposizione e l’allestimento di un’infrastruttura strategica denominata “Polo Strategico Nazionale”, ad alta affidabilità, localizzata sul territorio nazionale, che costituisce il pilastro della Strategia Cloud Italia del Dipartimento della Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per garantire la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni nonché investimento chiave della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, turismo e cultura” del PNRR.

Il finanziamento, nello specifico, comprende una tranche da 73 milioni da erogare con provvista concessa dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI): si tratta di prestiti intermediati a Intesa Sanpaolo, UniCredit e CDP, che consentiranno alle banche di agevolare le condizioni di finanziamento a Polo Strategico Nazionale. L’operazione presenta caratteristiche innovative e pioneristiche nel suo genere, anche in considerazione della natura strategica dell’infrastruttura cloud realizzata e finanziata. Si tratta di un esempio di partenariato pubblico privato unico nel suo genere volto ad assicurare, attraverso la migrazione digitale verso il Polo Strategico Nazionale, sicurezza e sostenibilità economica e ambientale nella gestione di dati e applicazioni della Pubblica Amministrazione italiana.

Chiomenti ha assistito Polo Strategico Nazionale e i soci TIM, Leonardo, CDP Equity e Sogei in relazione alla negoziazione della documentazione finanziaria relativa al finanziamento con un team multidisciplinare guidato e coordinato dal Partner Marco Cerritelli e composto dalla counsel Marta Andreano e dagli associate Giulia Alessio, Niccolò Antongiulio Romano e Lorenzo Forleo. L’assistenza ha compreso anche la redazione e negoziazione dell’articolata struttura dei principali contratti di progetto. Il Partner Giulio Napolitano ha inoltre curato i complessi ed articolati profili di diritto amministrativo e golden power insieme, rispettivamente, al counsel Alfredo Vitale e all’associate Lavinia Zanghi Buffi. I profili di diritto societario sono stati trattati dal senior associate Enrico Bizzarri.

GOP ha assistito Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM, BPER, Cassa Depositi e Prestiti con un team multidisciplinare guidato dal partner Ottaviano Sanseverino, e composto dalla counsel Maria Panetta, che ha curato la predisposizione e la negoziazione della documentazione finanziaria, nonché il coordinamento con i contratti di provvista concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), dalla counsel Maria Loizzi per l’attività di due diligence, la negoziazione dei contratti di progetto e per l’analisi dei Fondi PNRR dedicati al PSN, dal partner Francesca Staffieri per gli aspetti fiscali dell’operazione, dal partner Fabio Baglivo per i profili golden power e dagli associate Filippo Andreoni, per i profili societari, e Franco Maria Zeppieri e Filippo Sicchiero per i profili finanziari.