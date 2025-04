Chiomenti, GOP e Grimaldi nell’operazione di riorganizzazione della partnership tra il fondo CEBF e Unidata per la realizzazione e gestione di reti a banda ultralarga

Sara D’Itri, Luigi Maraghini Garrone, Angelo Alfonso Speranza

Chiomenti e Gianni & Origoni hanno assistito, rispettivamente, Unidata e Cube Infrastructure Managers, quale gestore del fondo europeo Connecting Europe – CEBF (promosso dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FESI) e dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI)) nell’operazione di riorganizzazione strategica e rafforzamento della propria partnership finalizzata alla progettazione, costruzione, finanziamento e gestione di reti a banda ultralarga “Fiber to the Home” ad accesso aperto in Italia.

Ad esito dell’operazione è stata costituita una sub-holding, Unifiber Italy, partecipata in maggioranza dal fondo CEBF e in minoranza da Unidata, in favore della quale i due soci hanno conferito le partecipazioni detenute in Unifiber (società deputata allo sviluppo delle reti nel Lazio) e ClioFiber (società deputata allo sviluppo delle reti in Puglia).

Nel contesto dell’operazione i profili finanziari sono stati curati da Chiomenti per Unifiber e da Grimaldi Alliance per la banca finanziatrice Unicredit.

I legali.

Chiomenti ha assistito Unidata con un team coordinato dal partner Italo De Santis e composto dalle associate Sara D’Itri e Carlotta Bernardini per i profili societari e contrattuali e dal partner Marco Paruzzolo, dal senior associate Angelo De Michele e dall’associate Matteo Venuta per i profili finanziari.

Gianni & Origoni ha assistito Cube/CEBF con un team coordinato dai partner Giuseppe Velluto e Luigi Maraghini Garrone e composto dal managing associate Edoardo Bruno Marseglia e dagli associate Riccardo Fogliano, Claudio Asciolla e Sara D’Amico.

Grimaldi Alliance ha assistito Unicredit con un team guidato dal partner Angelo Alfonso Speranza e composto dalla counsel Paola Sepe e dall’associate Mario Emanuele Panu.