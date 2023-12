Chiomenti: l’assemblea dei soci nomina quattro nuovi Partner

Corrado Borghesan, Valeria De Lucia, Alain Maria Dell’Osso e Massimo Proto

Chiomenti, nel corso dell’ultima assemblea soci, ha deliberato la nomina di Corrado Borghesan, Valeria De Lucia, Alain Maria Dell’Osso e Massimo Proto a Partner dello Studio. Chiomenti, nel corso dell’ultima assemblea soci, ha deliberato la nomina di Corrado Borghesan, Valeria De Lucia, Alain Maria Dell’Osso e Massimo Proto a Partner dello Studio.

Corrado Borghesan, già of Counsel, ha iniziato a collaborare con lo studio nel 2007. Assiste regolarmente clienti italiani e stranieri in operazioni (nazionali e cross-border) di private equity e di M&A industriale. Negli anni, è stato coinvolto in alcune delle maggiori operazioni private equity e M&A seguite dallo studio in vari settori, tra cui industrial, media, food, fashion e istituzioni finanziarie.

Valeria De Lucia, già Managing Associate, in studio dal 2020, assiste clienti italiani ed internazionali operanti in diversi settori economici in materia di diritto del lavoro e sindacale, con particolare focalizzazione sulla gestione del contenzioso giuslavoristico, nonché sulla consulenza nella pianificazione e gestione di piani di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e instaurazione e cessazione di rapporti di lavoro dirigenziali.

Alain Maria Dell’Osso, già of Counsel, in studio dal 2017, svolge attività di assistenza in giudizio e stragiudiziale a favore di primarie società italiane e straniere nel settore del Diritto penale dell’impresa. Ha seguito rilevanti processi in materia di market abuse, Diritto penale tributario e Diritto penale fallimentare, svolgendo altresì il ruolo di componente di Organismi di Vigilanza.

Massimo Proto, già of Counsel, ha iniziato a collaborare con lo studio nel 2020. Assiste clienti italiani e stranieri nella gestione del contenzioso civile e commerciale, nonché nella redazione e nella stipulazione di contratti, con specifica competenza nel settore della comunicazione e dello sport. È esperto di diritto delle procedure concorsuali e di diritto dell'arbitrato ed è componente dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Roma, su nomina del Governatore della Banca d’Italia.

“Le nuove nomine - hanno commentato i Managing Partner, Filippo Modulo e Gregorio Consoli - riflettono appieno la valorizzazione e la crescita dei talenti quale punto chiave della strategia dello Studio. Ci fa particolarmente piacere riconoscere sia la progressione di professionisti che hanno trovato in Chiomenti il giusto contesto per coltivare il proprio potenziale, sia il riconoscimento di chi ha sviluppato la propria professionalità al di fuori e che in Chiomenti ha trovato l’ambiente ideale per esprimere le proprie qualità. Siamo certi che i nuovi soci lavoreranno insieme per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento in settori chiave quali il litigation e il transactional.”