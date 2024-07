Chiomenti, Latham & Watkins e Clifford Chance nel passaggio del 64,82% di Piovan a Investindustrial

Luigi Vaccaro, Antonio Coletti e Francesca Casini

Automation Systems S.p.A., società che fa capo al fondo Investindustrial VIII, ha sottoscritto con Pentafin S.p.A. un contratto di compravendita per l’acquisto del 58,35% del capitale di Piovan S.p.A., società specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione destinati ai settori dell’industria della plastica e dell’alimentazione. Pentafin, attuale principale azionista di Piovan, reinvestirà nel capitale dell’Acquirente con una partecipazione pari al 25%. Automation System S.p.A. ha inoltre sottoscritto con 7-Industries Holding B.V. un contratto di compravendita per l’acquisto di un ulteriore 6,47% del capitale sociale di Piovan.

In seguito alla compravendita, sarà promossa un’offerta pubblica di acquisto (Opa) obbligatoria sulle azioni di Piovan al prezzo di euro 14,00 per ciascuna azione. In seguito alla chiusura dell’Opa, l’acquirente intende perseguire il delisting delle azioni di Piovan dall’Euronext Star Milan.

Anche dopo il closing, Nicola Piovan e Filippo Zuppichin continueranno a ricoprire rispettivamente i ruoli di Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato della Società, in continuità con la precedente gestione.

Investindustrial si è avvalsa di Chiomenti come advisor legale, con un team multidisciplinare guidato dai partner Carlo Croff, Luigi Vaccaro e Corrado Borghesan, e composto dai senior associate Silvia Colomba e Daniele Sacchetti e dagli associate Alessandro Cicala, Marta Vella, Cristina Luisa Conti e Francesca Andrisani, per i profili corporate e M&A; dall’of counsel Giovanni Filippo Pezzulo, insieme alle associate Gaia Maivè Beffi e Cristina Vecchi, per i profili capital markets; dal partner Massimo Antonini, insieme alla counsel Elisabetta Pavesi e alla senior associate Giulia Zoppis, per i profili tax; dal senior associate Luca Masotto, per i profili golden power, dal senior associate Antonio Cutrupi, per i profili antitrust; e dal partner Marco Paruzzolo, insieme al senior associate Nicolò Vernillo, per i profili finance dell’operazione.

Investindustrial si è inoltre avvalsa dello studio legale Skadden, Arps, Slate, Meaghe & Flom (per gli aspetti di diritto americano connessi all’operazione), con un team composto dai partner Sandro de Bernardini e Andrea Spadacini e dall’associate Raffaello Mangiavacchi per i profili societari, e dal partner Ken Schwartz per gli aspetti antitrust, e dello studio legale Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (per gli aspetti legali connessi alla struttura finanziaria dell’operazione), con un team composto dai partner Neel Sachdev e Stefan Arnold-Soulby e dagli associate Marco Bagnato e Lana Headley.

Latham & Watkins ha assistito Pentafin S.p.A. con un team guidato da Antonio Coletti e Giovanni Sandicchi, con Guido Bartolomei, Valeria Fiormonti e Chiara De Feo.

Clifford Chance ha assistito 7-Industries Holdings nella cessione del proprio pacchetto azionario a Automation Systems S.p.A. con un team composto dal counsel Francesca Casini e dall’associate Alessia Aiello.