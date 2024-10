Chiomenti, Paul Weiss e White & Case nella prima emissione obbligazionaria High Yield da €360 milioni di Ceme

Michael Immordino, Evgeny Scirto Ostrovskiy, Nicolò Ascione, Benedetto La Russa

CEME S.p.A. ha concluso con successo la sua prima emissione sul mercato high yield di un prestito obbligazionario senior secured, a tasso variabile, per un ammontare pari a €360 milioni, oltre alla sottoscrizione di una nuova linea di credito revolving per un ammontare pari a €67,5 milioni. Le obbligazioni, emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del US Securities Act, sono quotate sul mercato Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange. White & Case ha assistito il pool di banche collocatrici, guidato da Goldman Sachs International e UniCredit.

CEME S.p.A. è una società del portafoglio di InvestIndustrial, leader internazionale nella produzione di pompe a vibrazione ed elettrovalvole.

Paul Weiss ha assistito l’emittente e Investindustrial in merito agli aspetti di diritto statunitense e inglese dell’operazione con un team composto dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione, e dagli associate Marco Bagnato, Brando Cremona, Nicholas Wendland, Giulia Musmeci, Tarek Moghabghab, Shaun Ou e Lana Headley.

Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dagli associate Guido Pisaneschi e Benedetta Graziani per quanto concerne gli aspetti di capital markets e dal senior associate Niccolò Vernillo e dalla associate Bianca Manzini per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti corporate sono stati seguiti dal partner Corrado Borghesan, insieme al managing associate Tommaso Caciolli, al senior associate Riccardo Tedeschini e agli associate Adalberto Bruno Rurale e Vittorio Rampinelli. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme all’of counsel Maurizio Fresca, alla counsel Elisabetta Costanza Pavesi e all’associate Giovanni Massagli.

Il team di White & Case che ha prestato assistenza alle banche in merito agli aspetti di capital markets è stato guidato dai partner Michael Immordino e Evgeny Scirto Ostrovskiy (entrambi Londra e Milano), e ha incluso gli associate Pietro Bancalari (Londra e Milano), Lorenza Fici (Milano), Noemi Stimamiglio (Milano) e Alessio Marano (Milano). Il team che ha prestato assistenza sul finanziamento ha incluso il partner Stefano Bellani (Milano) e l’associate Lorenzo Suzzi (Milano).

Lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito il pool di banche collocatrici in relazione agli aspetti fiscali di diritto italiano.