Chiomenti con Puglia Sviluppo S.p.A. nella gara per l’avvio di investimenti in venture capital

Filippo Brunetti

Chiomenti ha assistito Puglia Sviluppo S.p.A, società controllata dalla Regione Puglia, nella strutturazione della gara a evidenza pubblica rivolta a gestori del risparmio attivi nel venture capital per l’investimento, da parte della medesima Puglia Sviluppo S.p.A., nell’ambito della gestione dello strumento finanziario Equity Puglia. L’obiettivo perseguito è quello di favorire nel territorio pugliese la crescita di start-up e piccole e medie imprese in grado di operare in settori strategici, sviluppando prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico e realizzando politiche d’investimento pubblico-private strumentali a favorire l’innovazione locale.



Il piano prevede la creazione di fondi di co-investimento costituiti con risorse regionali e i fondi di venture capital dei gestori. La procedura si è conclusa con la selezione di quattro Società di gestione del risparmio: Vertis SGR, Avm Gestioni, Eureka Venture SGR e Indaco Venture Partners SGR.



Chiomenti ha agito con un team composto dai Partner Filippo Brunetti, Edoardo Canetta Rossi Palermo e Benedetto La Russa, nonché dalla managing associate Flavia Pagnanelli e dall’associate Barbara Ballandi.