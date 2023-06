Chiunque ha diritto di conoscere data e ragioni della consultazione dei propri dati personali di Paola Rossi

Nessuna limitazione dal fatto che il titolare del trattamento sia una banca. Solo i nomi di chi ha operato possono non essere comunicati

La Corte Ue chiarisce che il regolamento europeo sul trattamento dei dati personali cosiddetto RGPD in vigore dal 25 maggio 2018 si applica anche a trattamenti successi anteriormente se la richiesta di chiarimenti e informazioni è posta dalla persona interessata con domanda successiva a tale data.

Con la sentenza sulla causa C-579/21 la Corte Ue fornisce la propria interpretazione al giudice amministrativo finlandese. La Corte rileva che il RGPD dev'essere interpretato nel senso che le informazioni relative a operazioni di consultazione dei dati personali di una persona, riguardanti le date e le finalità di tali operazioni, costituiscono informazioni che detta persona ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento. E precisa che chiunque ha il diritto di conoscere la data e le ragioni per cui i suoi dati personali siano stati consultati, anche se il titolare del trattamento esercita un'attività bancaria. Ciò non incide sulla portata del diritto a ottenere da parte dei dipendenti di una banca.

Il caso concreto

Il dipendente - e anche cliente - di una banca aveva chiesto che gli fossero comunicati l'identità delle persone interne all'istituto che avevano consultato i suoi dati personali, comprese le date esatte delle consultazioni e le finalità del trattamento di detti dati.

Nella sua risposta la banca aveva espresso rifiuto a comunicare l'identità degli impiegati che avevano svolto le operazioni di consultazione con la motivazione che tali informazioni costituivano dati personali di detti impiegati. Ma la stessa banca aveva chiarito che il motivo della consultazione dei dati personali del dipendente era stato quello di risolvere un caso di omonimia tra lui e un creditore della banca per eventualmente rilevare la presenza di un conflitto di interessi. E per chiarire tale questione era stato necessario il trattamento. contestato da parte di altri impiegati della banca i cui risultati erano stati rilasciati al servizio di audit interno.

Il richiedente ha quindi adito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali della Finlandia, affinché fosse ingiunto alla banca di comunicargli le informazioni richieste. Dato che tale domanda è stata respinta, il richiedente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo della Finlandia orientale, che ha chiesto con rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue di interpretare l'articolo 15 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Il perimetro del diritto

Il RGPD non riconosce però il diritto a ottenere le informazioni relative all'identità dei dipendenti che hanno svolto le operazioni di consultazione a meno che tali informazioni siano indispensabili per consentire all'interessato di esercitare effettivamente i diritti che gli sono conferiti dal regolamento contemperati però dai diritti e dalle libertà riconosciuti ai dipendenti chiamati a effettuare il trattamento. Va quindi effettivamente realizzato un bilanciamento tra i diritti di tutti i soggetti coinvolti.