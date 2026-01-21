Cimici da letto diffuse in condominio possono far scattare l’ordine di disinfestazione forzata

È legittimo il ricorso alla tutela cautelare d’urgenza per autorizzare l’accesso all’unità immobiliare del condomino quando l’intervento risulti indispensabile per eliminare una grave infestazione (nella specie, cimici da letto) che interessa l’intero stabile e parti comuni, e il proprietario si rifiuti ingiustificatamente di consentire l’ingresso, con conseguente sussistenza sia del fumus e del periculum. Lo precisa l’ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 23 dicembre 2025.

Il caso

L’ordinanza offre...