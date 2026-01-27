Claudio Visco eletto Presidente dell’International Bar Association (IBA)

Claudio Visco

Claudio Visco, Senior Partner dello studio legale Lipani Legal&Tax, ha assunto a partire dal 1° gennaio 2026 e per l’anno solare in corso la carica di Presidente dell’International Bar Association (IBA), la principale organizzazione di professionisti legali internazionali, che oggi conta oltre 80 mila avvocati e circa 190 ordini di avvocati e associazioni forensi in più di 170 Paesi.

Ampiamente riconosciuto per la sua profonda esperienza nel diritto commerciale internazionale, Claudio Visco porta alla Presidenza un contributo di grande valore, maturato in oltre quarant’anni di impegno continuativo all’interno dell’IBA nei principali ambiti di attività dell’Associazione. Il suo mandato si apre in una fase di particolare complessità per l’ordine giuridico globale, segnato da crescenti minacce al rispetto dello stato di diritto, all’indipendenza della magistratura e alla libertà della professione legale in numerose giurisdizioni.

Nel corso della sua carriera nell’IBA, Claudio Visco ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo, tra cui quello di Vice Presidente e Segretario Generale, al fianco del Presidente uscente Jaime Carey, Chair della Bar Issues Commission (BIC), membro del Diversity & Inclusion Council e di Co-Chair del Securities Law Committee. Dal 2015 è inoltre membro del Management Board dell’IBA, contribuendo alle scelte strategiche e alla governance dell’organizzazione.

Tra le priorità che caratterizzeranno il suo mandato: la tutela dello stato di diritto e la difesa dell’indipendenza della professione legale e della magistratura; l’impatto dell’Intelligenza Artificiale e le connesse esigenze regolatorie; la promozione della parità di genere, della diversità e dell’inclusione nella professione legale; la valorizzazione del ruolo e dell’apporto dell’IBA rispetto all’impatto sociale ed economico della professione legale.

“Onorato di essere stato eletto Presidente dell’International Bar Association, svolgerò i compiti di questa carica, come ho fatto per quelle precedenti, con piena dedizione, mettendo la mia esperienza al servizio dell’Associazione” ha dichiarato Claudio Visco. “Sapere di far parte di un percorso collettivo che da sempre tutela lo stato di diritto, l’accesso alla giustizia e l’indipendenza della professione legale è per me motivo di grande orgoglio, ma anche di profonda responsabilità. Oggi assistiamo a violazioni senza precedenti di questi principi fondamentali, persino in giurisdizioni nelle quali, in passato, simili derive sarebbero state ritenute impensabili. Il ruolo degli avvocati come custodi dei valori fondamentali delle nostre società è troppo spesso sottovalutato. Per questo mi impegnerò a rafforzarne la consapevolezza e il riconoscimento, lavorando insieme agli Ordini professionali, alle associazioni forensi e alle organizzazioni internazionali.”