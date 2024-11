Clausola compromissoria statutaria e nomina degli arbitri

Premessa

La clausola compromissoria inserita all’interno dello statuto della società, fatta eccezione per quelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in base all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 5 del 2003 deve prevedere sotto pena di nullità che la nomina dell’arbitro o degli arbitri debba avvenire a opera di un soggetto estraneo rispetto alla società.

Dal punto di vista pratico, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le ...