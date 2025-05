Clifford Chance con 130 Servicing, Libra Claims e Eleven Five nella prima cartolarizzazione in Italia per il third-party litigation funding di contenziosi esteri

Francesco Consoli, Raffaele Faragò, Tanja Svetina

Clifford Chance, 130 Servicing, Libra Claims, e Eleven Five hanno completato con successo la prima cartolarizzazione in Italia per il finanziamento di contenziosi esteri con l’emissione di 20 milioni di euro di titoli ABS, interamente sottoscritti da un unico fondo d’investimento.

Elemento di ulteriore complessità, rispetto alle strutture precedenti, è rappresentato dalla dimensione transfrontaliera dell’operazione, che prevede l’utilizzo della legge 30 aprile 1999, n. 130 per l’aggregazione di crediti risarcitori relativi a violazioni del diritto della concorrenza, nell’ambito di un contenzioso previsto in Germania.

Questa operazione segna un traguardo importante nell’ambito del third-party litigation funding e rappresenta un passo significativo verso l’espansione del third-party litigation funding in Italia, aprendo la strada a future operazioni che potrebbero beneficiare di strutture simili.

“Il mercato sta crescendo per taglia e raffinatezza delle operazioni” - commenta Francesco Consoli, CEO di Libra Claims. “Il contributo dei nostri partner di 130 Servicing e di Clifford Chance è stato fondamentale. Con questa nuova struttura abbiamo aperto la strada al funding di collective claims nei quali claim italiani cartolarizzati possono essere fatti valere in fori esteri. Si consente, quindi, di cogliere le opportunità di contenziosi internazionali nelle giurisdizioni più favorevoli al caso specifico. Questo porterà ulteriore visibilità e attrattività per una asset class che vede l’Italia tra i mercati più interessanti in Europa.”

“Questa nuova operazione nel settore del litigation funding segna un ulteriore passo nella costruzione di un mercato strutturato per il finanziamento del contenzioso. Contribuire a dare forma ad un modello replicabile, al fianco di partner di elevata competenza, conferma la vocazione di 130 Servicing nel rendere accessibili asset class innovative attraverso strumenti finanziari solidi e trasparenti” – osserva Raffaele Faragò, amministratore delegato di 130 Servicing, master servicer delle operazioni.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla strutturazione di un’operazione pionieristica, che dimostra come l’innovazione finanziaria possa supportare anche ambiti altamente specialistici come il litigation funding internazionale” – continua Guido Salvo, Amministratore Delegato di Eleven Five.

“L’utilizzo di SPV italiane per aggregare crediti risarcitori legati a cause estere, ad esempio in ambito antitrust in Germania, dimostra la flessibilità del nostro quadro legale. Si tratta di un’evoluzione promettente, che richiede però un’attenta gestione dei profili transfrontalieri e regolatori” - conclude Tanja Svetina, partner di Clifford Chance.