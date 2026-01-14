Clifford Chance domina il mercato M&A in Italia

Paolo Sersale

Clifford Chance domina la classifica italiana di Mergermarket relativa al 2025 per valore delle operazioni, posizionandosi al primo posto con un totale di 52,7 miliardi di dollari (il valore in euro corrisponde a circa 45 miliardi), e confermandosi come advisor di riferimento nelle operazioni straordinarie di maggiore rilievo sul mercato italiano e internazionale.

Nel corso del 2025 il mercato M&A italiano è stato caratterizzato da operazioni di elevata complessità, con rilevanti profili regolatori e autorizzativi. In questo contesto, Clifford Chance è stato advisor in alcuni dei principali deal del mercato, tra cui la fusione tra Saipem e Subsea7, l’offerta pubblica di acquisto di Tata Motors su IVECO, la joint venture tra Leonardo, BAE Systems e JAIEC per il Global Combat Air Programme, l’assistenza a Airbus nell’intesa con Leonardo e Thales per la creazione di un campione europeo nel settore dello Spazio, e infine il ruolo tra gli advisor di Monte dei Paschi di Siena nel contesto dell’offerta pubblica di scambio su Mediobanca.

«Nonostante la grande volatilità e l’incertezza geopolitica, il 2025 si è chiuso con un saldo positivo per il mercato M&A in Italia, grazie alla crescita di grandi deal, con particolare riferimento a operazioni industriali e transfrontaliere», ha commentato Paolo Sersale, Italy Managing Partner di Clifford Chance. «Il primo posto nella classifica M&A di Mergermarket in Italia per valore nel 2025 conferma il ruolo dello Studio come advisor di riferimento dei principali attori industriali e finanziari nelle operazioni più complesse e strategiche del mercato».