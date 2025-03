Clifford Chance e Allen & Overy Shearman nel nuovo green bond da €750 milioni di Terna S.p.A.

Enrico Giordano, Alessandra Pala

Terna S.p.A. ha completato il collocamento di un’emissione obbligazionaria green, single tranche, a tasso fisso, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare nominale pari a 750 milioni di Euro. Le obbligazioni sono state emesse nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Terna e prevedono una durata pari a 7 anni con scadenza il 17 febbraio 2032. Il prestito obbligazionario in oggetto è stato per la prima volta oggetto di dual listing sia sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange che sul Mercato regolamentato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana. Nell’operazione Clifford Chance ha affiancato l’emittente, Terna, e A&O Shearman ha assistito il pool di istituti finanziari che hanno agito in qualità di manager - Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander e UniCredit Bank.

Clifford Chance ha assistito l’emittente Terna con un team coordinato dal senior of counsel Enrico Giordano, dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli.

Il team di A&O Shearman è stato guidato dalla counsel Alessandra Pala con il partner Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Marco Mazzurco Per gli aspetti tax è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.