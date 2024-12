Clifford Chance e A&O Shearman nell’emissione dual-tranche da 1,5 miliardi di euro di Prysmian Prysmian S.p.A. ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria senior non garantita, articolata in due tranche, per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro.