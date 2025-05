Clifford Chance e Dentons nell’emissione dei nuovi BTP a 7 anni e BTP€i a 30 anni

Piergiorgio Leofreddi, Gioacchino Foti

Gli studi legali Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento costituito da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe, J.P. Morgan, Natixis e Société Générale in qualità di lead manager, e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager, nell’emissione di un nuovo BTP a 7 anni e di un nuovo BTP€i a 30 anni del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il nuovo BTP a 7 anni, con scadenza 15 luglio 2032 e godimento 25 aprile 2025, presenta un tasso annuo del 3,25%, pagato in due cedole semestrali, mentre il nuovo BTP€i a 30 anni, con scadenza 15 maggio 2056 e godimento 15 novembre 2024, presenta un tasso annuo del 2,55%, pagato in due cedole semestrali.

Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dalla counsel Laura Scaglioni, dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Lorenzo Mereghetti.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets group per l’Italia, e composto dall’associate Federico Palazzo, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, insieme al trainee Alessandro Sicilia, per i profili fiscali.