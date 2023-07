Clifford Chance e Dentons nel riacquisto sindacato di BTP e CCTeu con contestuale emissione di un nuovo CCTeu da 5 miliardi di Euro

L'operazione di riacquisto verrà finanziata con la contestuale emissione di un nuovo CCTeu con scadenza 15 ottobre 2031 per un ammontare pari a 5 miliardi di Euro









Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento – composto dai lead manager BNP Paribas, Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo e UniCredit – nell'operazione di concambio sindacato realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite un buy-back avente ad oggetto specifici titoli del comparto BTP nominale e CCTeu per un valore pari a 3,611 miliardi di Euro. L'operazione di riacquisto verrà finanziata con la contestuale emissione di un nuovo CCTeu con scadenza 15 ottobre 2031 per un ammontare pari a 5 miliardi di Euro.

Il nuovo CCTeu ha godimento 15 aprile 2023 e cedola semestrale indicizzata all'Euribor 6 mesi con uno spread aggiuntivo di 115 punti base. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,930 corrispondente ad un rendimento pari a 114 punti base sull'Euribor a 6 mesi.

Clifford Chance ha assistito le banche nella strutturazione dell'operazione e predisposizione della relativa documentazione con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal counsel Laura Scaglioni per i profili di legge statunitense, dal senior associate Francesco Napoli, dall'associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Gabriele Costanzo Piccinino.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, head of Debt Capital Markets Group per l'Italia, dalla partner Roberta Moscaroli e dall'associate Mariateresa Soave Carparelli per la parte fiscale.