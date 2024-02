Clifford Chance espande l’uso dell’intelligenza artificiale generativa con l’adozione di Copilot per Microsoft 365 e Viva Suite per i propri professionisti e dipendenti a livello globale

Lo studio legale Clifford Chance ha annunciato oggi che sta espandendo l’uso delle tecnologie di intelligenza artificiale con l’implementazione di Copilot per Microsoft 365 e Viva Suite per i suoi professionisti e dipendenti a livello globale.

Clifford Chance è una delle prime organizzazioni ad adottare sia Copilot per Microsoft 365 che Viva Suite su larga scala per tutte le sue persone. Queste soluzioni tecnologiche utilizzano l’intelligenza artificiale e l’elaborazione del linguaggio per migliorare la produttività, automatizzando una varietà di attività quotidiane come la gestione di riunioni, la predisposizione di email e la gestione della posta in arrivo, nonché l’accesso all’apprendimento continuo e agli approfondimenti tramite Viva Insights e Viva Learning.

Questo investimento nell’integrazione di un set olistico di soluzioni per l’ambiente di lavoro basate sull’intelligenza artificiale, in collaborazione con Microsoft, rappresenta una tappa significativa nel percorso di trasformazione digitale di Clifford Chance.

Lo Studio è stato tra i primi a livello globale a creare uno strumento di intelligenza artificiale proprietario e sicuro, Clifford Chance Assist, sviluppato sulla piattaforma Azure OpenAI di Microsoft. L’implementazione a tutto lo Studio è iniziata lo scorso anno dopo una fase approfondita di test con oltre 1800 utenti per esplorare e validare casi pratici su operazioni e practice area dello Studio.

L’utilizzo di queste soluzioni, incluso Copilot per Microsoft 365, avviene all’interno di un quadro globale di principi e linee guida che permettono l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale e garantisce che venga richiesto il consenso del cliente, ove opportuno, quando l’IA viene utilizzata per il lavoro con il cliente al di fuori della gestione di attività di Studio.

I principi e il quadro di linee guida dello Studio in materia di intelligenza artificiale sono in linea con le migliori pratiche internazionali, fondate su equità, trasparenza, responsabilità e privacy. Qualsiasi prodotto legale generato presso Clifford Chance da un sistema di intelligenza artificiale è identificato come tale e convalidato da un avvocato qualificato nella relativa giurisdizione.

Paul Greenwood, Chief Technology Officer di Clifford Chance, ha dichiarato: “Utilizzare l’innovazione digitale per potenziare le nostre business operations e migliorare continuamente il servizio ai clienti è sempre stato al centro della nostra strategia di crescita. Siamo entusiasti di essere una delle prime organizzazioni a distribuire Copilot per Microsoft 365 e Viva Suite su scala globale, come parte del nostro set di soluzioni per l’ambiente di lavoro basate sull’intelligenza artificiale. Questo permetterà alle nostre persone di automatizzare le attività di routine consentendo una maggiore produttività, tempi più rapidi e una maggiore soddisfazione dei clienti”.

Nick Hedderman, Senior Director, Modern Work Business Group, Microsoft UK, ha aggiunto: “Clifford Chance sta guidando un vero e proprio processo di innovazione nel settore legale, combinando la potenza di Copilot per Microsoft 365 con Viva Suite come strumenti per promuovere il cambiamento.

Ciò non significa soltanto dedizione verso l’innovazione guidata dall’IA, ma si riflette anche nell’immenso potenziale per chiunque lavori in Clifford Chance. L’integrazione di questi strumenti di IA permetterà a Clifford Chance di mettere le proprie persone nelle condizioni di automatizzare attività di routine, migliorare la produttività ed innalzare la soddisfazione dei clienti. Siamo orgogliosi di collaborare con Clifford Chance in questo processo di trasformazione digitale, ponendo le fondamenta per lo studio legale del futuro”.