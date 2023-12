Clifford Chance con UniCredit nel perfezionamento degli accordi con Allianz ed UnipolSai relativi all’assetto societario di Incontra Assicurazioni

Clifford Chance ha assistito UniCredit nel perfezionamento degli accordi relativi alla compagnia di assicurazione danni italiana Incontra Assicurazioni, con particolare riferimento al completamento di due operazioni finalizzate a semplificare l’attuale assetto della bancassicurazione: (i) l’acquisto da UnipolSai Assicurazioni di una quota del 51% di Incontra; e (ii) la contestuale vendita ad Allianz di una quota del 50% di Incontra.



Nell’operazione, Clifford Chance ha operato con un team guidato dal partner Paolo Sersale e composto per i profili Corporate M&A dalla senior associate Elisa Ielpo, dall’associate Giulio Pelizza e dai trainee Edoardo Coletti e Federica Incoronato. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal partner Lucio Bonavitacola, con il counsel Alberto Claretta-Assandri e il senior associate Giorgio Di Stasio, mentre quelli regolatori dal partner Luciano Di Via con il senior associate Antonio Mirabile.



I profili legali dell’operazione sono stati altresì seguiti dal team in house di UniCredit – Group Legal NPE & Corporate Transactions – guidato da Roberto Tazzioli e coadiuvato da Fabio Saccone e Valeria Bozzi.