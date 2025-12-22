CMS affianca Mediobanca nel rinnovo di due Programmi EMTN da 40 e 12 miliardi di euro

Emiliano La Sala e Stefania Occhipinti

CMS ha assistito Mediobanca nel rinnovo dei suoi due Programmi EMTN. Il prospetto di base relativo al programma approvato dalla Central Bank of Ireland, dall’ammontare massimo complessivo di 40 miliardi di euro, è quotato su Euronext Dublin. Il prospetto di base relativo al programma approvato dalla CONSOB, dall’ammontare massimo complessivo di 12 miliardi di euro, è ammesso da Borsa Italiana sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).

CMS ha assistito con un team legale coordinato dal partner Emiliano La Sala (in foto) e dalla senior associate Stefania Occhipinti (in foto). Gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti da CMS UK con un team legale coordinato dal partner Michael Cavers e dalla associate Kate Barber.

L’operazione è stata seguita dal team legale interno di Mediobanca composto da Francesco Vella - head of legal investment banking & capital markets, Federica Monaco - group legal counsel, e dalle relative funzioni di business.