CMS ha perfezionato gli accordi contrattuali di litigation funding tra LexCapital e ASMEL che riunisce 4 mila amministrazioni locali

Lo studio legale CMS - uno dei primi dieci studi legali internazionali per numero di professionisti - ha perfezionato la struttura contrattuale degli accordi di litigation funding, tra la start up innovativa LexCapital e ASMEL, associazione che raggruppa oltre 4.000 amministrazioni locali italiane.

LexCapital è una società benefit che opera come litigation funder. L'operazione ha permesso di promuovere lo strumento del Litigation Funding all'interno della platea degli Enti Locali associati ad ASMEL estendendo loro l'opportunità di utilizzare questo innovativo strumento. .

Attraverso gli accordi di Litigation Funding, LexCapital affiancherà il cliente nella gestione del contenzioso complesso, mettendo a disposizione l'expertise tecnico-legale e le risorse economiche necessarie, garantendo la copertura dei costi e delle spese di soccombenza.

L'accordo permette di abbattere le spese legali degli Enti Locali aderenti ad ASMEL cedendo a LexCapital il diritto litigioso per i contenziosi attivi e, in alcuni casi, anche passivi.

LexCapital agirà in giudizio al posto dell'ente, che non pagherà alcun onere per il servizio ottenuto. In caso di vittoria, la maggior parte percentuale dei proventi andrà all'Ente Locale e solo la rimanente parte spetterà a LexCapital.

Il team di professionisti che si è occupato della struttura dell'accordo è guidato dall'avvocato Domenico Gaudiello, Partner responsabile del Dipartimento Finanza Pubblica di CMS e Global Head dell'Alternative Lending Sector Team, e coadiuvato dal Counsel avv. Domenico Musso.