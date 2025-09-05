COCUZZA apre un French Desk con l’ingresso di Lisa Alice Julien

Lisa Alice Julien

COCUZZA annuncia l’ingresso di Lisa Alice Julien come partner e di Nicolò Chiossi come junior associate e la contestuale apertura del nuovo French Desk.

Avvocata italo-francese, iscritta sia all’Ordine degli Avvocati di Milano sia al Barreau de Paris, Lisa Alice ha maturato oltre quindici anni di esperienza tra Italia e Francia, lavorando in primari studi legali internazionali. Nel corso della sua carriera ha guidato un French Desk e diretto un ufficio a Parigi, assistendo clienti in operazioni cross-border e sviluppando una consolidata competenza nell’assistenza a società e investitori nei rapporti tra i due Paesi.

La sua attività si concentra su M&A, societario, contrattualistica, real estate, con una consolidata expertise nei settori retail, moda e lusso, food & beverage, farmaceutico e finanziario.

In COCUZZA, Lisa Alice, alla guida del nuovo French Desk, proseguirà e svilupperà la sua professione di avvocato tra Francia e Italia in entrambe le giurisdizioni, accompagnando i clienti francesi in Italia e i clienti italiani in Francia e garantendo loro un’assistenza di prossimità oltre alle practice già citate anche nelle attività di restructuring & insolvency e diritto del lavoro.

Il French Desk rappresenta un ulteriore presidio internazionale per lo Studio, che si affianca così al German Desk coordinato dalla managing partner Eva Knickenberg-Giardina una nuova piattaforma dedicata alle relazioni cross-border.

Claudio Cocuzza, founding partner di COCUZZA, dichiara: «Siamo felici di accogliere Lisa Alice e Nicolò. Il profilo internazionale di Lisa Alice, unito alla sua esperienza nelle operazioni tra Italia e Francia, si integra perfettamente con la visione di crescita internazionale che lo Studio sta portando avanti».

Lisa Alice Julien aggiunge: «Ho scelto di entrare in COCUZZA, una realtà indipendente, solida e internazionale, riconosciuta dal mercato in particolare nel retail, uno dei settori in cui opero maggiormente unitamente al bancario. Qui, dopo molti anni in primari studi internazionali, posso coniugare l’attenzione al cliente con una vocazione internazionale concreta. Sono molto motivata a contribuire sin da subito allo sviluppo delle attività cross-border, offrendo con il French Desk un supporto ancora più mirato alle aziende italiane e francesi che operano tra i due Paesi».