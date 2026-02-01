Codice antimafia, per gli esperti compensi con criteri uniformi
Il ministero dell’Interno ha varato le regole per i professionisti nominati nelle procedure di prevenzione collaborativa: risolti i nodi interpretativi della norma del 2021, fonte di contenzioso
Dopo quattro anni di incertezze operative, arrivano criteri – uniformi per tutte le prefetture – per determinare i compensi degli esperti nominati nelle misure di prevenzione collaborativa, previste dall’articolo 94-bis del Codice antimafia (decreto legislativo 159/2011), introdotto dal decreto legge 152/2021. A stabilirli è il tabella con i criteri di determinazione...