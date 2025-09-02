Codice deontologico forense, dal 1° settembre nuovi doveri su segreto e trasparenza
La novella licenziata dal Cnf e pubblica in “Gazzetta” impatta sulla quotidianità degli avvocati con il rafforzamento delle norme sul segreto professionale e sulla gestione corretta delle informazioni
Il 1° settembre 2025 segna una start line significativa per la professione forense italiana con la pubblicazione, in “Gazzetta Ufficiale” n. 202 del 1° settembre 2025, degli update di alcuni articoli del Codice Deontologico Forense adottati dal CNF (per il testo del comunicato del Cnf «Codice deontologico forense - modifica agli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis e titolazione Titolo IV). Le revisioni riguardano norme cruciali del codice, ovvero gli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis, e...