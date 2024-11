Cognitive AI cede la maggioranza del capitale sociale a PM&Partners: LCA e Alpeggiani gli advisor

Niccolò Piccone e Roberto de Bonis

PM & Partners SGR S.p.A., attraverso il fondo “PM & Partners III”, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto del controllo di Cognitive AI S.r.l., società cessionaria delle attività italiane ed estere di Cognitive Advertising Solutions e Tech & Media Company innovativa, che offre servizi pubblicitari digitali altamente personalizzati, anche grazie a una tecnologia proprietaria che non utilizza cookie di terze parti.

L’operazione, nel futuro passaggio di controllo della società target a favore di PM & Partner, prevede che il 45% del capitale sociale di Cognitive AI continuerà ad essere detenuto dai soci fondatori, Paolo Pettinato e Tommaso Odone, i quali manterranno altresì un ruolo chiave nella futura gestione della società.

PM & Partners SGR S.p.A. è stata assistita da Alpeggiani Avvocati Associati, con un team composto dai partner Niccolò Piccone e Marco Carbonara e dagli associate Gloria Ripamonti e Giovanni Caniggia, per gli aspetti legali e contrattuali relativi alla compravendita e alla corporate governance della società target, nonché dalla partner Vanessa Mayer per gli aspetti giuslavoristici. Lo studio ha inoltre curato l’attività di legal due diligence, con un team composto da Vanessa Mayer, Gloria Ripamonti, dalla associate Melania Ferrara e dagli Junior Associate @Francesco Grassani e Carlo Nicolosi. In relazione ai profili di diritto maltese, l’attività di due diligence è stata condotta dallo studio locale Camilleri Preziosi.

LCA Studio Legale, con un team coordinato dal partner Roberto de Bonis e composto da Daniele Ferrone, Carlo Filippo Bertero e Federico Fidanza, ha invece assistito i soci fondatori di Cognitive AI per gli aspetti corporate e contrattuali, mentre i profili fiscali e di strutturazione dell’operazione sono stati gestiti da Fineurop Soditic, in qualità di financial advisor, con un team coordinato da Germano Palumbo e composto da Roberto Junior Amoroso e Laura Giannetti. Per gli aspetti di diritto maltese, i soci fondatori sono stati assistiti dallo studio locale Ganado Advocates, mentre per i profili di diritto del lavoro, dallo Studio Legale Fatigato.