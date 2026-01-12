COIMA acquisisce un immobile da riqualificare in centro a Milano. Gli studi coinvolti

Elena Cossutta, Francesco Semonella, Cosimo Paszowski, Simone Monesi

COIMA SGR S.p.A., società leader nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali, ha annunciato l’acquisizione di un prestigioso immobile a uso direzionale in Via Paleocapa 7 a Milano per una successiva riqualificazione e valorizzazione. L’operazione è stata perfezionata tramite COIMA ESG City Impact Fund (“Fondo Impact”), fondo di investimento in rigenerazione urbana discrezionale con circa 1 miliardo di euro di capitali propri.

L’investimento nell’immobile ha come obiettivo la sua riqualificazione, anche in chiave di una sua possibile riconversione, e il miglioramento del suo profilo di sostenibilità, anche tramite l’efficientamento delle sue prestazioni energetiche e l’ottenimento di certificazioni LEED® e WiredScore, soggette a verifica finale da parte degli enti certificatori. L’investimento previsto per acquisizione ed efficientamento ammonta a circa 100 milioni di euro.

Progettato negli anni ’40 dal maestro Pietro Lingeri, l’edificio costituisce un esempio di eleganza razionalista tipica meneghina, unendo canoni estetici storici ed efficienza contemporanea. Con una superficie complessiva di circa 13.500 mq distribuita su nove piani, piano terra, due livelli interrati e aree esterne, Paleocapa 7 si distingue per la luminosa facciata regolare e un’ampia corte fronte ingresso che lo arricchisce di una zona dedicata a verde. L’immobile è già stato recentemente sottoposto a riqualificazione e offre spazi di lavoro moderni, flessibili e sostenibili, tutti attualmente locati.

I team legali

Lo studio legale Dentons ha assistito COIMA in tutte le fasi dell’operazione di acquisizione con un team multidisciplinare guidato dal Chairman dello Europe Board e Italy Managing Partner Federico Sutti e composto dalla senior associate Elena Cossutta e dal trainee Giorgio Mazzocca per gli aspetti di diritto immobiliare. Il partner Jacopo Brambilla Sica e l’associate Laura Armellotti si sono occupati dei profili amministrativi, ambientali e town planning.

Maisto e Associati ha assistito COIMA in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Marco Valdonio e Cesare Silvani, dal senior associate Francesco Semonella e dall’associate Nexhmije Xeka.

Per la negoziazione e la contrattualistica inerente al finanziamento, COIMA è stata supportata dallo studio Orsingher Ortu - Avvocati Associati con un team guidato dal partner Cosimo Paszkowski, con l’associate Anita Mancino e la trainee Anna Fiameni.

Osborne Clarke ha assistito il venditore con un team guidato dai partner Simone Monesi e Benedetta Mussini.