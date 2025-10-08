Coltivazione cannabis, sussiste il reato se non rispetta criteri di minima dimensione e uso personale
La quarta sezione penale della Corte di cassazione, sentenza 33193 del 2025, chiarisce che solo le tecniche rudimentali, poche piante e assenza di legami con il mercato illecito sono essenziali per escludere il reato
La valutazione di offensività per la salute pubblica di una condotta di coltivazione domestica di stupefacente deve essere effettuata caso per caso in concreto. E in assenza di tutti gli elementi che dimostrino una coltivazione di minime dimensioni, rudimentale e destinata esclusivamente all’uso personale, la condotta non può essere considerata penalmente neutra e deve essere valutata come reato. Infatti, la quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, sentenza 33193 del 2025, richiamando la ...