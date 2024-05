Compagnie aeree “giustificate” se hanno dei ritardi per carenza di personale dedicato ai bagagli

Trasporto dei bagagli, ritardi nell’orario di imbarco, arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo e diritto alla compensazione pecuniaria. Su tali questioni, è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 16 maggio nella causa C-405/23

Trasporto dei bagagli, ritardi nell’orario di imbarco, arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo e diritto alla compensazione pecuniaria. Su tali questioni, è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 16 maggio nella causa C-405/23 che ha permesso agli eurogiudici di tracciare il confine entro il quale i passeggeri possono ottenere un rimborso se il volo arriva in ritardo, distinguendo tra cause interne all’attività del vettore aereo e cause esterne...