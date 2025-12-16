Compensazione giudiziale, necessari i requisiti della omogeneità ed esigibilità

Precisa in sentenza la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza 3 dicembre 2025, n. 1775 come l’istituto della compensazione giudiziale, a differenza di quanto avviene per la compensazione legale di cui all’art. 1243, I, c.c., non esige il requisito della liquidità (operando la compensazione giudiziale anche se il credito non è liquido purché sia liquidabile, ossia di pronta e facile liquidazione), ma presuppone unicamente quelli della omogeneità e dell’esigibilità.

Come funziona il meccanismo della compensazione

Per comprendere al meglio il ...