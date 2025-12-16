Civile

Compensazione giudiziale, necessari i requisiti della omogeneità ed esigibilità

La Corte d’Appello di Palermo precisa come l’istituto della compensazione giudiziale, a differenza di quanto avviene per la compensazione legale, non esige il requisito della liquidità ma presuppone unicamente quelli della omogeneità e dell’esigibilità

di Fortunato Costantino

Precisa in sentenza la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza 3 dicembre 2025, n. 1775 come l’istituto della compensazione giudiziale, a differenza di quanto avviene per la compensazione legale di cui all’art. 1243, I, c.c., non esige il requisito della liquidità (operando la compensazione giudiziale anche se il credito non è liquido purché sia liquidabile, ossia di pronta e facile liquidazione), ma presuppone unicamente quelli della omogeneità e dell’esigibilità.

Come funziona il meccanismo della compensazione

Per comprendere al meglio il ...

Correlati

Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana - di Giuseppe Cassano

Gli ultimi contenuti di Civile