Compensi avvocati: legittima l’opposizione a decreto ingiuntivo con rito sommario di cognizione
Nel caso concreto il Tribunale non poteva limitarsi a rilevare inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo, ma doveva fare applicazione del rito di cui all’articolo 702-bis e seguenti del Cpc (procedimento sommario di cognizione)
L’opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in processi penali può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex articolo 163 e seguenti del cpc ovvero, in alternativa, nelle forme – secondo quanto previsto ratione temporis – del procedimento sommario di cognizione di cui all’articolo 702-bis del Cpc davanti al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all...