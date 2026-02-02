Compensi avvocato: il cliente deve provare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione
La parcella deve tenere conto di vari fattori come la natura, la complessità, la gravità e l’esito della causa, il pregio dell’opera professionale posta in essere
Precisa il Giudice di Pace di Palmi (sentenza 30 dicembre 2025 n. 555) come la parcella penale dell’avvocato sia il compenso a lui dovuto in qualità di professionista come corrispettivo dell’opera dal medesimo prestata a difesa del proprio assistito in un procedimento penale. Evidenzia l’adito Magistrato come la detta parcella possa essere determinata dalla legge mediante apposite tabelle, oppure stabilita a seguito della pattuizione tra il procuratore e la parte.
Le voci della parcella
La redazione e la compilazione della...