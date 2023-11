Compensi dei mediatori subito più alti, nove mesi per attestare i requisiti di Valentina Maglione e Valeria Uva

Per l’iscrizione all’elenco necessari la laurea e un corso rafforzato

Dal 15 novembre indennità rafforzate, mentre c’è tempo fino al 15 agosto 2024 per dimostrare titolo di studio, aggiornamento e «onorabilità»











Nuovi requisiti più stringenti da rispettare per i professionisti e gli organismi di mediazione. E, in parallelo, indennità con tariffe più elevate. Sono le novità contenute nel decreto del ministero della Giustizia 150 del 2023, che entrerà in vigore dopodomani, mercoledì 15 novembre; si completa così il quadro della riforma Cartabia, che ha potenziato la mediazione civile e commerciale con interventi già operativi in parte dal 28 febbraio e, per la parte più consistente, dal 30 giugno scorso.

Le novità

In particolare, il nuovo regolamento rivede per il futuro i criteri per iscriversi al registro degli organismi di mediazione (le strutture pubbliche e private, attivate da Ordini, Camere di commercio o privati, presso cui si può svolgere il procedimento di mediazione) e all’elenco degli enti di formazione per mediatori. E interviene anche sulla formazione e sui requisiti di questi professionisti, con l’obiettivo di alzare la qualità della mediazione.

Ma il cambiamento, per i professionisti e le strutture già in attività, non sarà istantaneo. Lo stesso decreto concede loro nove mesi per adeguarsi: entro il 15 agosto 2024, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione esistenti dovranno «attestare» che loro e i loro professionisti possiedono i nuovi requisiti. L’impatto delle novità, peraltro, è più soft per gli organismi di mediazione pubblici (come quelli attivati dagli Ordini professionali) e per i professionisti iscritti agli Albi.

Nel dettaglio, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione devono attestare di rispettare i requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza. Gli organismi devono anche trasmettere il regolamento di procedura, con, per i privati, la tabella per calcolare le spese di mediazione (per gli enti pubblici, le spese sono stabilite dal Dm stesso).

Una “fase di assestamento” è prevista anche per i mediatori già inseriti, alla data di dopodomani, negli elenchi tenuti dal ministero della Giustizia. Se si tratta di professionisti iscritti a Ordini o collegi, possono mantenere l’iscrizione anche se non laureati, ma devono seguire un corso di aggiornamento di dieci ore (più un altro di quattro ore per restare negli elenchi dei mediatori esperti). I professionisti “non ordinistici”, invece, dovranno avere almeno la laurea triennale e frequentare due corsi di aggiornamento (di dieci e quattro ore). Una fase transitoria, con requisiti meno stringenti rispetto a quelli a regime, c’è anche per i formatori.

Quanto alle indennità, gli aumenti si applicano da subito alle procedure iniziate con domande presentate da dopodomani. La nuova tabella delle spese di mediazione (che si applica di default agli organismi pubblici) prevede importi minimi e massimi (tutti al rialzo) in base al valore delle liti.

Il coinvolgimento degli Ordini

Gli Ordini sono già impegnati nell’adeguamento alle nuove regole.

«Gli organismi di mediazione- spiega Donato Di Campli, componente del Consiglio nazionale forense - devono aggiornare il regolamento di procedura, soprattutto in relazione alla convocazione, per cui è necessario prevedere un termine minimo, al primo incontro e alla mediazione telematica. Il Cnf sta lavorando a un modello da mettere a disposizione degli organismi forensi». È all’opera su questo fronte anche il Consiglio nazionale dei commercialisti: «Lavoreremo a linee guida uniche per i nuovi regolamenti di procedura degli organismi di mediazione degli Ordini - anticipa Giovanna Greco, consigliera con delega alle Adr - e offriremo supporto sui corsi di formazione agli Ordini che non sono dotati di proprio ente di formazione».

Sul territorio qualcuno si sta già organizzando. Riccardo Izzo, responsabile dell’organismo dell’Ordine commercialisti di Napoli spiega: «Nei primi mesi del 2024 partiremo con il nuovo corso abilitante da 80 ore, allineato con i requisiti della riforma». Al lavoro anche l’organismo dell’Ordine di Milano (70 i mediatori iscritti e 4.500 depositi l’anno). «Nello spirito della riforma valorizzeremo da subito il primo incontro - dichiara il presidente dell’Ordine, Antonino La Lumia - stiamo predisponendo linee guida per i mediatori e incontri di formazione per gli avvocati per un approccio diverso al primo incontro, che non è più una formalità ma può essere risolutivo».



1) ORGANISMI ED ENTI

Nove mesi per adeguarsi

Gli organismi di mediazione e gli enti di formazione, già iscritti al registro e all’elenco tenuti dal ministero della Giustizia e che entro il 30 aprile hanno chiesto di conservare l’iscrizione, hanno ora nove mesi di tempo (fino al 15 agosto 2024) per allinearsi ai nuovi requisiti e attestare l’adeguamento



2) LA VALUTAZIONE

Verifica entro 60 giorni

Il responsabile del registro verifica le attestazioni entro 60 giorni da quando le riceve: se sono idonee e complete, conferma l’iscrizione. Se no, può sospenderla per sei mesi: entro 30 giorni dalla scadenza organismi ed enti “sospesi” presentano nuove attestazioni, pena la cancellazione



3) LE SPESE

Le regole da applicare

Per le spese di mediazione vale come data spartiacque il prossimo 15 novembre, quando entra in vigore il Dm 150/2023: se la domanda è stata presentata prima, si applicano i vecchi importi, se dopo quelli nuovi fissati dal Dm 150/2023 (e, quando saranno elaborati, dai regolamenti)