COMPETENZA E GIURISDIZIONE - Il punto di Palazzo Spada su legami tra divieto di discriminazione e riparto giurisdizionale

La sentenza in commento si inserisce in un ambito di particolare rilevanza sistematica, quale quello del rapporto tra divieto di discriminazione, esercizio della potestà amministrativa e riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
La sentenza in commento si inserisce in un ambito di particolare rilevanza sistematica, quale quello del rapporto tra divieto di discriminazione, esercizio della potestà amministrativa e riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
L'importanza della decisione
Muovendo da una controversia concernente l'ammissione all'edilizia residenziale pubblica da parte di uno straniero soggiornante in Italia, il Consiglio di Stato è chiamato a chiarire i confini delle tutele giurisdizionali esperibili avverso...
Argomenti
Rapporto tra avvocatura e IA: uomo regista, macchina supporto
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto nazionale per la formazione continua (Roma)