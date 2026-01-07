GiurisprudenzaAmministrativo

COMPETENZA E GIURISDIZIONE - Il punto di Palazzo Spada su legami tra divieto di discriminazione e riparto giurisdizionale

di Costanza Ponte

N. 1

Guida al Diritto

La sentenza in commento si inserisce in un ambito di particolare rilevanza sistematica, quale quello del rapporto tra divieto di discriminazione, esercizio della potestà amministrativa e riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

L'importanza della decisione

Muovendo da una controversia concernente l'ammissione all'edilizia residenziale pubblica da parte di uno straniero soggiornante in Italia, il Consiglio di Stato è chiamato a chiarire i confini delle tutele giurisdizionali esperibili avverso...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. L'importanza della decisione
  2. La fattispecie controversa
  3. La decisione del Consiglio di Stato
  4. Il divieto di discriminazione e le forme di tutela innanzi al giudice amministrativo e ordinario

