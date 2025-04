Competenza territoriale del giudice nel procedimento cautelare incidentale

la QUESTIONE Nel caso in cui la questione della competenza territoriale si ponga in fase d’indagine nell’ambito del procedimento incidentale preliminare, rientra nei poteri del tribunale del riesame valutare la competenza del giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata?

Eccezione di incompetenza territoriale

È evidente che, se fin dal principio del processo sorge il dubbio intorno alla competenza del giudice, questo dubbio deve essere risolto subito, quantomeno per evitare di compiere una serie di atti, i quali poi, nell’ipotesi di soluzione negativa, verrebbero colpiti da sanzioni processuali (cfr. art. 26, comma 2, c.p.p., «Prove acquisite dal giudice incompetente»; art. 27 c.p.p., «Misure cautelari disposte dal giudice incompetente»). Quid juris nel caso in cui la questione d’ordine si ponga in fase...