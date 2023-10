Competenza territoriale, per il rinvio in Cassazione va valutata la fondatezza di Antonio Iorio

Con la riforma Cartabia è stato inserito l’articolo 24 bis nel Codice di procedura penale, in base al quale il giudice, investito di una questione di competenza territoriale, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Cassazione gli atti per la risoluzione, indicando parti e difensori









Il giudice che intende rinviare alla Corte di Cassazione una questione sulla competenza territoriale è tenuto oltre ad analizzare la questione anche a compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza in modo da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi, non potendosi limitare a rilevare le contrapposte posizioni della difesa e del Pubblico ministero.

A ribadire questo principio è la Cassazione con la sentenza n. 41022.

Con la ...