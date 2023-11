E’ reato mettere in commercio oggetti in avorio senza avere la certificazione Cites di Giampaolo Piagnerelli

Non integra la sanzione penale la detenzione di esemplari per uso personale o domestico

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Commette un reato chiunque metta in commercio oggetti in avorio senza avere apposita certificazione Cites. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 45157/23.

Il giudice monocratico di Firenze

Venendo ai fatti, con sentenza datata 9 settembre 2020 il giudice monocratico del tribunale di Firenze ha assolto un soggetto dal reato di cui agli articoli 81 cpv, 110 cp e 1, comma 1, lettera f) della legge n. 150/1992, per avere - in concorso con persone ignote - messo in vendita due oggetti di avorio senza la prescritta documentazione Cites.

L’appello del Pm fiorentino

Il 2 ottobre 2020 il Pm del tribunale di Firenze ha presentato tempestivo atto di appello. E’ stata dedotta la violazione di legge per errata valutazione delle prove. Il giudice infatti aveva assolto l’imputato s enza verificare come e quando si sarebbe procurato gli oggetti di avorio e soprattutto senza munirsi di certificazione Cites prima della vendita. Il Pm, inoltre, ha eccepito come nel caso sussistesse l’erronea interpretazione e applicazione degli articoli 1 e seguenti della legge 150/1992, perché i beni derivanti da specie protette erano da considerarsi registrati e potevano essere venduti solo seguendo una determinata procedura.

Il verdetto degli Ermellini

La Cassazione ha accolto il ricorso. I Supremi giudici hanno ricordato che sia l’elefante africano che quello indiano sono contemplati negli allegati I e II della convenzione di Washington, e che quindi qualsiasi parte o prodotto da essi derivati, pertanto anche l’avorio, rientra nella prescrizione normativa. In altri termini l’avorio che deriva dalle zanne dell’elefante africano e indiano, è certamente un “esemplare” secondo la definizione appena enunciata. Pertanto la vendita dell’avorio è vietata ed è punita dall’articolo 1, lettera f) della legge n. 150/1992 come correttamente indicato nel capo d’imputazione.

Il complesso quadro normativo

In definitiva la disciplina penale è contenuta nell’articolo 1, della legge appena richiamata che è relativo agli esemplari dell’allegato A) del Regolamento europeo, secondo la definizione della legge n. 150/1992 che individua come “esemplari” non solo quelli dell’allegato B) e dell’allegato C), ma anche quelli degli allegati I, II e III della convenzione di Washington. Tale lettura normativa è confortata dal precedente di questa sezione (sentenza n. 23972/2011) secondo cui della lettura delle norme emerge con chiarezza che rimane esclusa dalla sanzione penale soltanto la detenzione di esemplari per uso personale o domestico. Devono, quindi, perché possa applicarsi la sanzione amministrativa di cui alla legge 150/1992, articolo 2, comma 3 e non quella penale, ricorrere le seguenti condizioni:

1) trattarsi di un prodotto derivato destinato a uso personale o domestico;

2)appartenere a una persona fisica;

3) non va posto in vendita o comunque destinato al commercio.