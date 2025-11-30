Composizione negoziata, il flop dell’accordo sui debiti fiscali
La chance esiste da un anno ma finora sono state siglate solo tre intese transattive. È necessario fare chiarezza sulla data di riferimento e sull’attestazione di fattibilità
A più di un anno dalla sua introduzione, l’accordo transattivo sui debiti tributari di cui al comma 2-bis nell’articolo 23 del Codice della crisi, che può essere concluso, relativamente a tutte le imposte, con le agenzie fiscali nel corso della composizione negoziata della crisi, stenta ancora a decollare.
Dal 29 settembre 2024 (data dalla quale tale accordo può essere proposto), sono stati chiusi solo tre accordi e le proposte presentate nell’ambito della composizione negoziata sono state 169, una...
Fabrizio Guerrera e Francesco Nobili