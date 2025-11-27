Comunicato sindacale della Fnsi sullo sciopero dei giornalisti del 28 novembre
Venerdì il sito web NT Plus Diritto non sarà aggiornato dai giornalisti e anche quello del Sole 24 Ore non sarà aggiornato, sabato non usciranno il quotidiano, podcast e newsletter
Venerdì 28 novembre le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg: molti tagli e pochi investimenti, nonostante le milionarie sovvenzioni pubbliche.
In oltre 10 anni la riduzione degli organici delle redazioni e la riduzione delle retribuzioni...