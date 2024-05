Concluso l’ingresso di Mutare in Sofinter: gli studi coinvolti

Sven Von Mensenkampff, Guido Iannoni Sebastianini, Carla Mambretti, Nino Lombardo

Il 22 aprile 2024 si è stato completato l’ingresso di Mutares nel capitale sociale di Sofinter S.p.A. Conseguentemente, Mutares è diventato il socio di maggioranza di Sofinter mentre il Gruppo Gammon è diventato uno dei soci di minoranza.

Mutares è un investitore internazionale di private equity focalizzato su situazioni speciali con sede a Monaco, in Germania, e con uffici in tutta Europa e in Cina. Sofinter è un’azienda leader specializzata nella progettazione e produzione di generatori di vapore per diversi mercati con la sua controllata AC Boilers S.p.A.. L’acquisizione rafforzerà ulteriormente il segmento Engineering & Technology di Mutares.

L’operazione ha previsto un aumento di capitale sottoscritto da una società del gruppo Mutares nonché un accordo di risanamento in esecuzione di un piano di ristrutturazione del debito ex art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nel contesto del quale il pool di banche finanziatrici, ha confermato il sostegno finanziario revolving nei confronti delle società del gruppo Sofinter, mentre Illimity bank ha finanziato l’operazione anche mediante l’acquisto dei crediti rivenienti da finanziamenti di medio lungo termine da alcune delle suddette banche e l’acquisto di un complesso immobiliare industriale da talune società di leasing.

Mutares è stata assistita per tutti gli aspetti legali da Legance con un team guidato da Sven von Mensenkampff (M&A) e Guido Iannoni Sebastianini (finance) e composto da Claudia Gregori (Tax), Marialuisa Garavelli e Eleonora Bozzoni Pantaleoni (finance/restructuring), Vito Auricchio (merger control), Valerio Mosca (FDI/Golden Powers), Nicoletta Spinaci, Ilaria Stassano e Biancamaria Veronese (M&A).

Luther (Monaco di Baviera) con Sebastian Janka e Melina Rohrbach ha assistito Mutares per l’analisi del merger control internazionali. Copertura legale internazionale è stata fornita da Wolf Theiss in Romania, AZB in India, Amereller in Egitto, Al Tamimi in Qatar e Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP negli Stati Uniti.

Il team legale interno di Mutares che ha lavorato all’operazione è stato guidato da Angelique Schraudt, Head of Legal M&A International e Luisa Stellmach, Associate Legal M&A oltre che per i profili tax da Denis Ahluwalia, Head of Tax.

Illimity bank è stata assistita da un team di Legance guidato da Giovanni Troisi con Mario Mazzotta (finance).

Sofinter è stata assistita da PedersoliGattai con un team guidato da Carla Mambretti (M&A) e composto da Federico Montorsi e Giulia Fioramonti (M&A), da Sergio Fulco e Riccardo Sgrò (restructuring), Silvia D’Alberti e Massimiliano Pizzonia (entrambi antitrust/FDI). Per Sofinter sono intervenuti altresì il general counsel Andrea Ancora e la legal counsel Veronica Coppini del dipartimento legal & corporate della società.

Il pool di banche e le società di leasing sono stati assistiti da DLA Piper con un team guidato dal senior partner Nino Lombardo e composto dagli avvocati Marcella Rendo e Giulia Gigante.

Export-Import Bank of India (Exim Bank) è stata assistita per gli aspetti legali da Curtis Mallet Prevost con Carmine Gravina e Arianna De Petris. Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI Bank) è stata assistita per gli aspetti legali da Norton Rose Fulbright con Arturo Sferruzza e Giulio Mariano.

Sofinter è stata assistita da KPMG Advisory Corporate Finance, con un team guidato da Paolo Mascaretti e Gianandrea Marenzi e da AXIA Ventures Group con un team guidato da Marco Figus, Giovanni Sebastiani ed Edoardo Linari in qualità di advisor finanziari.

Vitale&CO ha assistito Sofinter in qualità di debt advisor con un team composto da Riccardo Martinelli (partner), Marco Negri (director) e Massimiliano Ziller (associate).

Loan Agency Services è intervenuta in qualità di agente con un team composto dal senior manager Attilio Caccetta, coadiuvato dal senior analyst Federico Gori.