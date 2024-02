Concorso carabinieri, prevedere un limite d’età è decisione razionale e giustificata

Con la recente sentenza del 2 febbraio 2024 n. 2069, i giudici della Sezione I bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma si sono pronunciati in ordine alla conformità dell’articolo 707, comma I, lettera a) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, alla normativa costituzionale e comunitaria. In particolare, tre candidati al concorso per il reclutamento di allievi carabinieri in ferma quadriennale in ruolo di appuntati e carabinieri per l’Arma dei Carabinieri hanno impugnato...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi