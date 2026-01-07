Condominio - Rendiconto condominiale: prevale il sistema misto cassa-competenza

Il rendiconto condominiale, previsto dall'articolo 1130-bis del Cc, non può essere redatto secondo il solo criterio di cassa, ma deve conformarsi a un sistema misto (cassa e competenza), idoneo a rappresentare fedelmente la situazione economico-finanziaria del condominio. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 25446/2025

In tema di rendiconto condominiale, alla luce della riforma introdotta con la legge n. 220/2012 e della disciplina dell'articolo 1130-bis del Cc, è legittima la redazione secondo un criterio contabile misto (cassa e competenza) purché il bilancio sia idoneo a rendere intelligibili ai condòmini le voci di entrata e uscita con le relative quote di ripartizione. È quanto statuito dalla Cassazione, II Sezione civile, con sentenza n. 25446 pubblicata il 16 settembre 2025 (presidente Milena Falaschi, relatore...